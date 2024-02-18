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Йоханнес Бё высказался о возможности завершения карьеры брата Тарьея

Йоханнес Бё высказался о возможности завершения карьеры брата Тарьея
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Пятикратный олимпийский чемпион, 19-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё неоднозначно высказался о возможности завершения карьеры своего брата Тарьея.

Тарьей Бё – трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира в сезоне-2010/2011. Летом норвежцу исполнится 36 лет.

«Недавно в Антхольце мы говорили, что, возможно, это наш последний совместный подиум. Сегодня можем сказать то же самое – мы всегда должны предполагать, что это может быть в последний раз. Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей. Люди думают, что я что-то знаю об этом, но на самом деле нет», — приводит слова младшего Бё Merkur.de.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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