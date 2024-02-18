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Жюстин Бреза-Буше выиграла первое в карьере личное золото на ЧМ

Жюстин Бреза-Буше выиграла первое в карьере личное золото на ЧМ
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Сегодня, 18 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский масс-старт. Первое место в нём заняла французская биатлонистка, олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, для которой это золото стало первой личной победой на чемпионатах мира.

Ранее на чемпионатах мира француженка была в личных гонках только третьей (Эстерсунд-2019, индивидуальная гонка; Нове-Место-2024, пасьют) и второй (Нове-Место-2024, спринт). При этом до турнира в Чехии в этом году Бреза-Буше никогда не побеждала на чемпионате мира даже в командных стартах: она была дважды второй и один раз третьей в эстафетах (Контиолахти-2015, Осло-2016 и Хохфильцен-2017).

В Нове-Место Жюстин Бреза-Буше завоевала пять медалей: она стала трёхкратной чемпионкой мира (эстафета, смешанная эстафета и масс-старт), а также выиграла серебро в спринте и бронзу в гонке преследования.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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