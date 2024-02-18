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Расторгуев показал лучший результат в истории Латвии на чемпионате мира

Расторгуев показал лучший результат в истории Латвии на чемпионате мира
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Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, который сегодня, 18 февраля, выиграл серебро в масс-старте на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия), показал в этой гонке лучший результат в истории своей страны на мировом первенстве.

Ранее лучшим результатом представителей Латвии на чемпионатах мира были бронзовые медали Илмарса Брициса, которые были завоёваны спортсменом в 2001 и 2005 годах. До сегодняшнего дня Брицис был единственным латвийцем, становившимся призёром чемпионатов мира по биатлону.

Напомним, Андрей Расторгуев сегодня прошёл гонку без промахов на огневых рубежах и на финише проиграл победителю масс-старта, пятикратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Бё, 15,1 секунды.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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