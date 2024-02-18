Бреза-Буше: когда закрыла последнюю мишень в масс-старте, сразу подумала о дочери и муже

Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира Жюстин Бреза-Буше прокомментировала свою победу в масс-старте на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). В этой гонке спортсменка завоевала первую в карьере личную медаль мирового первенства.

«Прекрасный день, у меня нет слов. На самом деле, сейчас я страдаю от недосыпа, поэтому становится немного тяжело, но мне удалось провести идеальную гонку, и я получила массу удовольствия.

Когда я закрыла последнюю мишень, в моей голове было совершенно пусто, на лице расплылась огромная улыбка, и я сразу подумала о дочери и муже, потом о своей команде. У меня правда нет слов, это мечта, потому что, возможно, это моя лучшая гонка, может быть, даже лучше, чем на Олимпиаде», — приводит слова спортсменки Fondo Italia.

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