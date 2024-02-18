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«В биатлоне возможно всё». Норвежцы — о серебряном призёре ЧМ Расторгуеве

«В биатлоне возможно всё». Норвежцы — о серебряном призёре ЧМ Расторгуеве
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Сегодня, 18 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону прошёл мужской масс-старт, в котором серебряную медаль выиграл латвиец Андрей Расторгуев. Для 35-летнего спортсмена, в 2021 и 2022 годах отсидевшего дисквалификацию из-за нарушения правил антидопингового контроля, это первая медаль чемпионата мира в карьере. О выступлении Расторгуева высказались норвежские спортсмены и эксперты.

«В биатлоне возможно всё. Он много лет в этом виде спорта. Его дисквалифицировали в 2021 году за то, что он нарушил сроки антидопинговых правил, никогда не знаешь, что правильно, а что нет», — приводит TV2 слова победителя гонки, норвежца Йоханнеса Бё.

Тарьей Бё, ставший в масс-старте четвёртым, отметил: «Это его первый подиум в карьере? Немного грустно, что ему пришлось это сделать сегодня».

«Это совершенно за пределами понимания», — сказал о серебре Расторгуева Уле-Эйнар Бьорндален, а лыжник Петтер Нортуг добавил, что результаты спортсмена очевидно идут в гору.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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