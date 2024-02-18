Расторгуев — после серебра на ЧМ: если бы не моя девушка, меня бы здесь не было

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, двукратный чемпион Европы, высказался о своём втором месте в масс-старте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен в этой гонке впервые выиграл медаль мирового первенства, которая стала самым высоким достижением латвийских биатлонистов в истории.

«Это мой самый высокий результат в карьере. Конечно, таков он не только для меня, но и для команды и всей Латвии.

Как удалось вернуться в спорт после дисквалификации? Это всё моя девушка. Если бы не она, был бы я сейчас здесь? Думаю, нет.

Почему краток в ответах? Я просто очень сосредоточен. То, о чём мы говорим, очень важно. Лучше не так много говорить, а больше делать», — приводит слова спортсмена NRK.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.