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Расторгуев: хочу поблагодарить команду, которая весь чемпионат работает феноменально

Расторгуев: хочу поблагодарить команду, которая весь чемпионат работает феноменально
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Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, двукратный чемпион Европы, высказался о своём выступлении в масс-старте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Спортсмен занял второе место. Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который по ходу дистанции допустил один промах на стартовой стрельбе.

«Хочу поблагодарить команду, которая весь чемпионат работает феноменально. Это было что-то фантастическое. Лыжи отлично скользили, сам я чувствовал себя хорошо, а мои партнёры кричали и поддерживали меня, чем очень помогли», — приводит слова Расторгуева Sportazinas.com.

Отметим, Расторгуев в этой гонке впервые выиграл медаль мирового первенства, которая стала самым высоким достижением латвийских биатлонистов в истории.

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