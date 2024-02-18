Самуэльссон: не буду поздравлять Расторгуева. Наказание за допинг должно быть ужесточено

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Себастиан Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять латвийца Андрея Растогуева с первой медалью чемпионата мира в карьере, так как у спортсмена было допинговое прошлое.

«Я принадлежу к тем людям, кто считает, что наказание за допинг должно быть ужесточено. Но пока правила такие, какие есть. Надеюсь, он чист. Поздравить его с серебром? Нет, я этого делать не буду», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Напомним, в 2021 году Расторгуева дисквалифицировали на 18 месяцев из-за трёх подряд нарушений в уведомлении допинг-офицеров о своём местоположении, вследствие которых спортсмена не могли проверить на отсутствие допинга. Затем биатлонист вернулся к соревнованиям.

Сегодня, 18 февраля, Андрей Расторгуев выиграл первую в своей карьере медаль чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), став серебряным призёром масс-старта.

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