Тандреволд — о масс-старте на ЧМ: это была первая гонка, где мне понравилось бежать

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своём выступлении в масс-старте, прошедшем в заключительный день чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). В этой гонке спортсменка стала десятой, показав свой лучший результат в личных дисциплинах турнира.

«Сегодня было весело. Это была первая гонка на чемпионате мира, где мне действительно понравилось бежать на лыжах. Было много хорошего. Основываясь на имеющейся у меня статистике, можно было ожидать плохого конца.

Либо я закрываю всё, либо промахиваюсь трижды. Может быть, я такая. Высоко или сильно вниз. Обычно я говорю сокомандникам, что было бы слишком скучно, стреляй я всегда ровно.

У меня не было возможности по ходу турнира зайти в интернет. Нет смысла читать о себе. Я получила много сообщений из дома. Самое трогательное — я получила большую поддержку от соперников», — приводит слова спортсменки TV2.

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