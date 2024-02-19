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Менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан ответил Бьорндалену по ситуации со Стрёмсхеймом

Менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан ответил Бьорндалену по ситуации со Стрёмсхеймом
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Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан ответил на критику восьмикратного Олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по ситуации с отъездом домой биатлониста Эндре Стрёмсхейм перед финальным масс-стартом на чемпионате мира – 2024.

Бьорндален считает, что менеджеры не должны были отпускать 26-летнего спортсмена, если дело не касалось семейных дел или других неспортивных вещей.

«Это был его выбор. Мы как менеджеры не можем удерживать спортсмена, который хочет вернуться домой, если он не чувствует себя готовым к этому», — приводит слова Стрёмсхейма 2sport.

Ранее Стрёмсхейм объяснил свой отъезд плохой физической формой. Вместо него в гонке принял участие австриец Симон Эдер, занявший по итогу 25 место.

Масс-старт состоялся вчера, 18 февраля. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё с результатом 34:50.2. Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев (+15.1), замкнул тройку представитель Франции Кентер Фийон Майе (+33.0).

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