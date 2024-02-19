Рёйселанд: женская сборная Норвегии получила важный опыт на ЧМ-2024

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд выразила надежду, что норвежские биатлонистки используют опыт чемпионата мира, чтобы развиваться и двигаться вперёд.

«Лучше всего учишься, когда сам сталкиваешься с невзгодами и попадаешь в неприятности. Так гораздо проще узнать, что нужно делать дальше. Работа, которую команде предстоит проделать сейчас, огромна, многое придётся изменить. Сейчас они получили важный опыт. Будет интересно посмотреть, что произойдёт.

Биатлон для тебя весь мир, когда ты им занимаешься. Ты вкладываешь всё в это. Но также важно твёрдо стоять на земле и понимать, что это спорт, а не глобальный кризис. Надеюсь, девочки это помнят. Я сама бывала в такой ситуации. И могу сказать, что всё снова будет хорошо. Будут хорошие гонки. Просто надеюсь, что они используют опыт чемпионата мира и хорошо выступят в концовке сезона», — приводит слова Рёйселанд TV2.