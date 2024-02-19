Бреза-Буше: гимн Франции вызвал у меня слёзы на пьедестале, это большая честь

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше высказалась о своей победе в масс-старте на чемпионате мира — 2024 и слезах на пьедестале почёта.

«Именно гимн Франции вызвал у меня слёзы. Я осознала слова, вес истории и сказала, себе, что это большая честь для меня. Я больше не могла петь, потому что была невероятно тронута. Я действительно счастлива. Я воспользовалась своим шансом. Почти всё в этой гонке прошло правильно. У меня были хорошие лыжи и невероятная форма, оставалось только чисто отстрелять. Такие возможности нельзя упускать», — приводит слова Бреза-Буше RMC.

В Нове-Место Жюстин Бреза-Буше завоевала пять медалей: она стала трёхкратной чемпионкой мира (эстафета, смешанная эстафета и масс-старт), а также выиграла серебро в спринте и бронзу в гонке преследования.