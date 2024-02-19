В последний день Спартакиады-2024 болельщики устроили массовую драку

В последний соревновательный день по биатлону, который выпал на 18 февраля, один из болельщиков сборной Свердловской области толкнул другого, который радовался победе Ямало-Ненецкого Автономного округа. После этого началась массовая драка.

Предположительно, драка была связана именно с результатами последней Спартакиады сильнейших — мужской эстафеты, где победителем стала сборная Ямала. Команда Свердловской области стала второй, однако в нескольких предыдущих гонках удерживала явное преимущество. По результатам медального зачёта первой стала именно Свердловская область. Для Ямало-Ненецкой команды эта медаль первая и единственная по биатлону.

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 по биатлону проходила в Златоусте (Челябинская область).