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«О, боги мои». Губерниев раскритиковал СБР за гоночную программу финала Кубка России

«О, боги мои». Губерниев раскритиковал СБР за гоночную программу финала Кубка России
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) за подход к наполнению гонками финала Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который пройдёт в Уфе с 27 февраля по 4 апреля. В программе соревнований числятся индивидуальные гонки, спринты и пасьюты.

«Я совсем не понимаю, почему в финале Кубка России по биатлону в Уфе не будет захватывающих гонок преследования? Опять индивидуальные гонки (зачем?), спринт и большой масс-старт…

О, боги мои… СБР внёс изменения… Гонки преследования будут, но не будет масс-старта (зрелищного). И индивидуальные гонки тут (на хрена?). Спортсменам и болельщикам нужны контактные гонки, они прекрасны, и их любят больше всех!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

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