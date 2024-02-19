«О, боги мои». Губерниев раскритиковал СБР за гоночную программу финала Кубка России

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) за подход к наполнению гонками финала Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который пройдёт в Уфе с 27 февраля по 4 апреля. В программе соревнований числятся индивидуальные гонки, спринты и пасьюты.

«Я совсем не понимаю, почему в финале Кубка России по биатлону в Уфе не будет захватывающих гонок преследования? Опять индивидуальные гонки (зачем?), спринт и большой масс-старт…

О, боги мои… СБР внёс изменения… Гонки преследования будут, но не будет масс-старта (зрелищного). И индивидуальные гонки тут (на хрена?). Спортсменам и болельщикам нужны контактные гонки, они прекрасны, и их любят больше всех!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.