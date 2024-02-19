А могли бы блистать на мировой арене! Как звёзды российского спорта провели Спартакиаду

В России завершилось главное спортивное событие зимнего сезона – Спартакиада сильнейших. В соревнованиях участвовали сотни спортсменов, а среди них – звёзды российского спорта, не допущенные на мировую арену.

Мы подведём итоги Спартакиады двумя текстами. В первом, который вы читаете, расскажем о суперчемпионах, которые могли бы блистать на чемпионатах и Кубках мира, но собирали золото на российском турнире. Во втором, который выйдет во вторник, 20 февраля, отметим тех, кто широкому кругу болельщиков не слишком известен, но на Спартакиаде блистал.

Итак, начнём с выступления звёзд мирового уровня.

Александр Большунов (лыжные гонки)

Большунов – главная звезда прошедшего турнира. Наш лучший лыжник выиграл все личные гонки и командный спринт. На счету Сан Саныча пять золотых медалей Спартакиады. Больше нет ни у кого. Кроме того, Александр продлил свою победную серию на российских турнирах до 21 гонки. Настоящее величие нашего трёхкратного олимпийского чемпиона!

Вероника Степанова (лыжные гонки)

У женщин в лыжных гонках главной героиней стала Степанова. 23-летняя спортсменка завоевала личное золото и два серебра. Также именно Вероника помогла команде Архангельской области вырвать победы в командном спринте и эстафете. В последней гонке Степанова вообще совершила что-то невероятное: на последнем этапе она не только отыграла почти минуту отставания, но и привезла соперницам 20 секунд. Просто чудо!

Эдуард Латыпов (биатлон)

В биатлоне же блистал лидер сборной России Латыпов. Эдуард стал лучшим в мужской части соревнований, завоевав три личные медали. На его счету «золотой» дубль в связке спринт-пасьют, а также бронза масс-старта. Также в составе сборной Башкортостана трёхкратный призёр ОИ-2022 взял бронзу в мужской эстафете. Потрясающий результат лучшего биатлета страны!

Наталия Шевченко (биатлон)

За звание главной звезды соревнований по биатлону с Латыповым может поспорить Наталия Шевченко. Экс-лыжница взяла на Спартакиаде личное золото в индивидуальной гонке и серебро в масс-старте. Также Наталия оформила «золотой» дубль в эстафетах: с командой Свердловской области она выиграла классическую и смешанную гонки. Удивительные показатели для спортсменки, начавшей заниматься биатлоном лишь два года назад!

Семён Елистратов (шорт-трек)

Олимпийский чемпион 2014 года подтвердил свой статус лидера национальной команды и на Спартакиаде. С турнира Елистратов увёз полный комплект медалей в личных гонках: золото на 1000 м, серебро на любимых 1500 м и бронзу на 500 м. Также в составе сборной Башкортостана в эстафете Семён взял серебро. Роскошный результат нашего чемпиона!

Павел Кулижников (конькобежный спорт)

Рекордсмен мира Кулижников увёз со Спартакиады два личных золота и серебро в командном забеге в составе Красноярского края. Павел стал лучшим на дистанции 500 м, на 0,01 секунды опередив Руслана Мурашова, а также победил на дистанции 1000 м. Настоящее подтверждение мирового класса!

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (фигурное катание)

Бронзовые призёры Олимпийских игр в драматичной борьбе обыграли пару Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Мишина и Галлямов выиграли и короткую, и произвольную программы, показав прекрасные прокаты. Конечно, в чём-то Анастасии и Александру помогли ошибки главных соперников, но разве это важно, когда получаешь заслуженное золото?

Роман Репилов (санный спорт)

Трёхкратный чемпион мира показал свой крутой уровень в соревнованиях саночников. Репилов завоевал серебро в одноместных санях, уступив 0,117 секунды Александру Горбацевичу. Зато в эстафете в составе сборной Москвы Роман взял своё, одержав красивую победу. Крутейший результат!

София Надыршина (сноуборд)

Чемпионка мира завоевала на Спартакиаде лишь одно золото. По сравнению с пятью титулами Большунова это кажется не таким существенным достижением. Но тут стоит подчеркнуть, что Надыршина и участвовала лишь в одной дисциплине, в которой специализируется. На Спартакиаде София выиграла золото в параллельном гигантском слаломе. Так что результат – 100%!

Максим Буров (фристайл)

У трёхкратного чемпиона мира по фристайлу тоже одно золото Спартакиады, но какое! В плотнейшей борьбе со своим родным братом Ильёй Максим вырвал победу в акробатике, набрав 115,77 балла. Как и Надыршина, Буров участвовал лишь в одной дисциплине, в которой специализируется.