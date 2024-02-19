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Установлены личности тех, кто устроил драку на Спартакиаде-2024

Установлены личности тех, кто устроил драку на Спартакиаде-2024
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Правоохранительные органы установили личности болельщиков, которые устроили драку на трибунах заключительной гонки по биатлону. Известно, что никто не пострадал. Об этом сообщает «Матч ТВ» руководитель пресс-службы администрации Златоустовского городского округа Ирина Валова.

Драка случилась по причине того, что болельщик Ямало-Ненецкого Автономного округа громко радовался победе своей команды на мужской эстафете. В ответ на это возмутился болельщик Свердловской области, через некоторое время к ним подключились другие люди.

Команда ЯНАО одержала первую и единственную победу на Спартакиаде сильнейших в мужской эстафете. Сборная команда Свердловской области, наоборот, возглавляет таблицу общего медального зачёта.

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