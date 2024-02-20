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Тренер сборной Норвегии Мазе: не буду скрывать, что уже задумываюсь о своём будущем

Тренер сборной Норвегии Мазе: не буду скрывать, что уже задумываюсь о своём будущем
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Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, что задумывается о вариантах продолжения карьеры. Действующее соглашение специалиста с норвежской командой рассчитано до весны 2026 года.

«Одной из причин моего переходе в сборную Норвегии было то, что я подошёл к концу своего проекта с французской командой. Я чувствовал, что дела начинают идти не очень хорошо. У меня всегда было желание посмотреть, что происходит в других командах, и такая возможность представилась в Норвегии. Теперь я приближаюсь к концу цикла в 2026 году, и не буду скрывать, что уже задумываюсь о своём будущем. Могу точно сказать одно: я по-прежнему буду тренером. Но где? Я ещё не знаю», — приводит слова Мазе Eurosport.

Напомним, Мазе возглавил сборную Норвегии по биатлону в 2016 году.

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