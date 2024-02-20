Пуаре: на чемпионате мира Симон была уверена в себе, она находилась на задании

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о выступлении соотечественницы Жулии Симон на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Я наблюдал за Жулией на тренировках и в гонках, и она действительно наслаждается процессом. На чемпионате мира она была уверена в себе, она находилась на задании. Думаю, Симон была такой же, как я в Оберхофе в 2004 году. Я был счастлив на тех соревнованиях, это было заметно. Симон излучала такую же энергию, собирая награды, а это не так-то просто. Она была сильна ментально и физически на этом турнире и раскрыла 100% своего потенциала», — приводит слова Пуаре Nordic Magazine.

Напомним, на минувшем чемпионате мира Симон завоевала золотые медали в спринте и гонке преследования, а также стала победительницей смешанной и женской эстафет в составе сборной Франции. Также на счету француженки бронзовая награда в индивидуальной гонке.