Рафаэль Пуаре: Йоханнес Бё всегда показывает зубы на важных турнирах, независимо от формы

Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Рафаэль Пуаре высказался о выступлении норвежского спортсмена Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Не думаю, что Йоханнес находится на своём прошлогоднем уровне, но у него такой отрыв, что никто не может его догнать. К тому же на чемпионате мира он всегда собраннее, чем на этапах Кубка мира. Он всегда показывает зубы на важных соревнованиях, независимо от формы. Однако Бё приходится сталкиваться с серьёзной конкуренцией со стороны товарищей по команде, и это приводит к тому, что норвежцы в целом доминируют», — приводит слова Пуаре Nordic Magazine.

На минувшем чемпионате мира Бё завоевал семь медалей: три золота (пасьют, индивидуальная гонка и масс-старт), три серебра (смешанная и мужская эстафеты, а также спринт) и одну бронзу в сингл-миксте.