Кентен Фийон Майе подвёл итоги чемпионата мира по биатлону — 2024

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о выступлении на минувшем чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«В некоторых личных гонках всё могло бы сложиться лучше. Но, несмотря ни на что, я оцениваю результаты на чемпионате мира как положительные, потому что мне удалось восстановить стрельбу и показать хорошую лыжную форму. Я получил удовольствие от гонок, а это очень важно. За это я был вознаграждён медалями. Я получил действительно замечательный опыт», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Напомним, на чемпионате мира — 2024 Фийон Майе завоевал четыре медали: два золота в смешанной эстафете и сингл-миксте в составе сборной Франции, а также две бронзовые награды в мужской эстафете и масс-старте.