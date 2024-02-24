Лиза Виттоцци: если смогу достичь цели на ОИ-2026 в Италии, то уйду на пике

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр, ответила на вопрос о том, будет ли она продолжать профессиональную спортивную карьеру после Олимпиады-2026, которая пройдёт в Милане и Кортине (Италия).

«Если я смогу достичь олимпийской цели, которую я ставлю перед собой на Милан и Кортину — 2026, то уйду на пике. Думаю, лучше уйти победительницей, чем тянуть время и, возможно, стать просто одной из многих. От этого устаёшь», — приводит слова спортсменки OA sport.

Напомним, сейчас Лизе Виттоцци 29 лет. Спортсменка является двукратной обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2018/2019 и 2022/2023).

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