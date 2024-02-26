Эльвира Эберг: в концовке сезона у меня обычно возникают трудности

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о планах на концовку сезона-2023/2024 в Кубке мира.

«У меня нет конкретной цели на концовку сезона. Я знаю, что обычно в этот период сезона у меня возникают трудности. Но я хочу сохранить хорошее состояние, которое было у меня на протяжении большей части чемпионата мира, и надеюсь добиться успеха в оставшихся гонках. Мне не терпится выступить на соревнованиях в Канаде и США», — приводит слова Эберг Langd.se.

Эльвира Эберг занимает пятое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону нынешнего сезона среди женщин. Лидером зачёта является норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Следующий этап Кубка мира пройдёт в Осло (Норвегия) с 29 февраля по 3 марта.