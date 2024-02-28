Биатлонистка Ханна Аухенталлер вернулась на КМ после перерыва

Итальянская биатлонистка Ханна Аухенталлер вернулась на соревнования Кубка мира после перерыва в полтора месяца.

«Со мной всё в порядке, я немного поправилась по сравнению с тем, что было два месяца назад. Я рада вернуться, особенно в Осло, это красивое место, и соревноваться там одно удовольствие. Я сделаю всё возможное.

Конечно, цель состоит в том, чтобы показать, что я катаюсь на лыжах гораздо лучше, та, кого видели ещё месяц назад, была не я. Я хотела бы показать, на что способна, стараюсь начинать с оптимизма и получать от этого удовольствие», — приводит слова Аухенталлер Fondo Italia.

Напомним, биатлонистка пропустила шестой этап Кубка мира и не поехала на чемпионат мира, потому что её не включили в состав. Это обернулось для спортсменки разочарованием, однако, как признаёт сама Аухенталлер, в тот момент она находилась не в лучшей форме.

С начала сезона в Эстерсунде (Швеция) она ни разу не смогла побывать на пьедестале почёта, приходя к финишу в числе последних.