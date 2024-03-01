Тарьей Бё: не знаю, буду ли выступать в следующем сезоне. Много думаю об этом

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира 35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о планах на будущее.

«Я действительно не знаю, буду ли выступать в следующем сезоне. У меня сейчас нет полного контроля ни над свадьбой, ни над будущим. Я много думаю об этом, но пока не могу обрести спокойствие, чтобы принять взвешенное решение. Слишком много всего сейчас в моей жизни: карьера, ребёнок, свадьба. У меня нет времени на себя. Хочется просто сесть и подумать. Пока ответить на вопрос о будущем я не могу.

Сейчас я мотивирован и нахожусь в отличной форме. Горжусь, что мне удалось провести такой хороший сезон с первых гонок. Но это не повлияет на моё решение. Я всё ещё считаю, что могу побеждать в ближайшие годы. Посмотрим, сделаю я это или нет», — приводит слова Бё TV2.