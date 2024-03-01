Уле-Эйнар Бьорндален оценил пятое место Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке на КМ

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о выступлении норвежского биатлониста Йоханнеса Бё в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубке мира в Холменколлене (Норвегия). Пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира занял пятое место.

«После десяти дней без физических упражнений было удивительно, что Бё показал такой результат. Это показывает, что можно бегать довольно хорошо, когда организм здоров. Таким образом, проделана впечатляющая работа после десяти дней простоя из-за болезни», — приводит слова Бьорндалена TV 2.

Седьмой этап Кубка мира в Холменколлене проходит с 1 по 3 марта. Йоханнес Бё после сегодняшней гонки набрал 851 очко и лидирует в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Ближайший преследователь, его брат Тарьёй Бё отстаёт на 68 очков. Третьим идёт ещё один норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (745).