Тренер Белозёров: у Никиты Поршнева двухстороннее воспаление лёгких

Сергей Белозёров, являющийся личным тренером российского биатлониста Никиты Поршнева, рассказал, что у его подопечного диагностировали двухстороннее воспаление лёгких. По словам специалиста, сезон-2023/2024 для Поршнева закончен.

«Никита сейчас проходит лечение. Сейчас он опять дома. Повторно сдал анализы, прошёл рентгенографию, улучшения есть, но пока продолжает пить антибиотики. Сказали, что ещё так дней десять, а затем снова будут обследовать.

Ему стало хуже на третий день Спартакиады в Златоусте. Получается, с 13 февраля. Сейчас он болеет, поэтому планов не строим, надо выздороветь. Ещё в декабре у него был гайморит, который перешёл в терпимую стадию. Ну а воспаление лёгких — это уже серьёзно.

Думаю, до конца сезона он уже не появится на лыжне», — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».

В начале декабря 2023 года Поршнев заявил, что уходит из спорта, но затем изменил своё решение. А уже на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России он стал серебряным призёром в индивидуальной гонке.

На финальном этапе Кубка страны, который проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе, Поршнев не выступает.