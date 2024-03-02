Симон: североамериканские этапы Кубка мира могут навредить физическому состоянию

Французская биатлонистка, шестикратная чемпионка мира Жулия Симон рассказала, опасается ли она негативного влияния смены часовых поясов во время североамериканских этапов Кубка мира на физическое состояние.

«Я ещё ничего не планировала, так как пытаюсь оставаться в моменте, но североамериканские этапы могут навредить. Будучи в состоянии острой нехватки сна во время этапов Кубка мира, я не хочу сбиться с пути прямо сейчас. Но мы все будем в одинаковой ситуации, поэтому всё решит то, кто сможет справиться с этим лучше. В самолёте будет время всё обдумать!» — приводит слова спортсменки Nordic Magazine.

Напомним, с 8 по 10 марта пройдёт этап Кубка мира в Солджер Холлоу (США), а с 14 по 18 марта спортсмены выступят на заключительном этапе в Канморе (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.