Наталия Шевченко выиграла пасьют в финале Кубка России в Уфе

Наталия Шевченко стала победительницей заключительной гонки Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024. Биатлонистка из Свердловской области не оставила соперницам шансов в гонке преследования на 10 км, несмотря на три промаха.
Второе место заняла Наталья Гербулова из Красноярского края. На её счету один промах и отставание в 6,6 секунды. Тройку призёров замкнула другая свердловчанка - Анастасия Шевченко финишировала с отставанием в 8,7 секунды.
Финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Гонка преследования. Женщины. Результаты:
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 31.27,9.
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +6,6 секунды.
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +8,7.
4. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) +21,2.
5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +27,3.
6. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +59,6.
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