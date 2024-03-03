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Наталия Шевченко выиграла пасьют на этапе Кубка России в Уфе, Гербулова — вторая, Анастасия Шевченко — третья

Наталия Шевченко выиграла пасьют в финале Кубка России в Уфе
Наталия Шевченко
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Наталия Шевченко стала победительницей заключительной гонки Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024. Биатлонистка из Свердловской области не оставила соперницам шансов в гонке преследования на 10 км, несмотря на три промаха.

Второе место заняла Наталья Гербулова из Красноярского края. На её счету один промах и отставание в 6,6 секунды. Тройку призёров замкнула другая свердловчанка - Анастасия Шевченко финишировала с отставанием в 8,7 секунды.

Финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Гонка преследования. Женщины. Результаты:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 31.27,9.
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +6,6 секунды.
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +8,7.
4. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) +21,2.
5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +27,3.
6. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +59,6.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2023/24. Финал, Уфа
Женщины. 10 км. Гонка преследования
03 марта 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
31:27.8
2
Наталья Гербулова
Красноярский край
+6.6
3
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+8.7
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