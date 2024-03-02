В российском биатлоне определилась судьба главных наград. Кто получит «Большие глобусы»?

На финальном этапе Кубка России, который проходит в Тюмени, в субботу, 2 марта, состоялись спринты. Золотые медали в крутых гонках завоевали Эдуард Латыпов и Анастасия Шевченко. Но главным событием сняли отнюдь не эти победы и даже не вручение «Малых хрустальных глобусов».

По итогам гонок досрочно определились обладатели «Больших хрустальных глобусов». Кто же забрал главные награды нашего биатлона?

Без борьбы

В женской гонке первую победу в сезоне одержала Анастасия Шевченко. Биатлонистка выдала максимум на последнем круге, что не позволило Тамаре Дербушевой догнать её. Спортсменок разделили 2,5 секунды. Тройку призёров замкнула Полина Шевнина (+9,7).

У мужчин очередное золото забрал Эдуард Латыпов. На финише башкирский спортсмен опередил Александра Логинова на 24,6 секунды. Бронзу завоевал Антон Бабиков, проигравший лидеру 34,9 секунды.

По итогам гонок СБР вручил «Малые хрустальные глобусы» в спринтах. У женщин награду ожидаемо забрала Наталия Шевченко. Ещё перед стартом отрыв экс-лыжницы в зачёте дисциплины был настолько большим, что потерять трофей она могла только в одном случае – если бы финишировала ниже 26-го места. В сезоне Шевченко выиграла два спринта, а в Уфе стала четвёртой.

У мужчин МХГ закономерно достался Эдуарду Латыпову. У башкирского спортсмена, как и у Шевченко, перед заключительной гонкой был приличный отрыв. Остаться без «Глобуса» Латыпов мог, только если бы не заехал в топ-12. Но Эдуард выиграл гонку, поэтому с лёгкостью забрал трофей. Помимо сегодняшней победы, в копилке Буйвола из Камышлы были первое и седьмое места в спринтах по ходу сезона.

Настоящие лидеры

Результаты спринтов серьёзно повлияли и на общий зачёт турнира. У женщин главная борьба в тотале была между Наталией Шевченко и Викторией Сливко. Спортсменок перед началом спринтов разделяли всего 39 очков.

Но напряжённой дуэли не получилось. В спринте Шевченко стала четвёртой, а вот Сливко заняла лишь 10-е место. Одна неудачная гонка сразу лишила Викторию шансов на завоевание БХГ. Сейчас между биатлонистками 51 очко, и даже если свердловчанка не выйдет завтра на старт, а Сливко выиграет, то положение спортсменок в таблице не поменяется. Всё дело в вычете очков за худшие гонки. В случае Виктории это 29 очков. Так что даже заветная победа и 60 баллов не помогут ей прорваться на первое место.

У мужчин без борьбы «Большой хрустальный глобус» получил Эдуард Латыпов. После индивидуалок отрыв башкирского спортсмена от Кирилла Бажина был 66 очков. Отыграть столько было практически невозможно. Победа в спринте ещё больше укрепила позиции Латыпова. Теперь его преимущество над Бажиным, ставшим в спринте шестым, 92 очка. С учётом вычета результатов худших гонок, у Кирилла получается 310 очков, а у Эдуарда – 396. Даже в случае победы и снятия башкирского спортсмена с пасьюта свердловчанину не догнать своего оппонента.

Если «Малые глобусы» Шевченко и Латыпов получили сегодня, то первых «Больших хрусталей» в карьере обоим спортсменам придётся ждать до завтра. Главные награды будут вручены после завершения заключительных гонок Кубка России – пасьютов.