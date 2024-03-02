Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кубок России — 2023/2024: Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов завоевали Большие хрустальные глобусы, подробности

В российском биатлоне определилась судьба главных наград. Кто получит «Большие глобусы»?
Татьяна Постникова
Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов
Аудио-версия:
Комментарии
Интригующей борьбы до последней гонки не получилось.

На финальном этапе Кубка России, который проходит в Тюмени, в субботу, 2 марта, состоялись спринты. Золотые медали в крутых гонках завоевали Эдуард Латыпов и Анастасия Шевченко. Но главным событием сняли отнюдь не эти победы и даже не вручение «Малых хрустальных глобусов».

По итогам гонок досрочно определились обладатели «Больших хрустальных глобусов». Кто же забрал главные награды нашего биатлона?

Без борьбы

В женской гонке первую победу в сезоне одержала Анастасия Шевченко. Биатлонистка выдала максимум на последнем круге, что не позволило Тамаре Дербушевой догнать её. Спортсменок разделили 2,5 секунды. Тройку призёров замкнула Полина Шевнина (+9,7).

У мужчин очередное золото забрал Эдуард Латыпов. На финише башкирский спортсмен опередил Александра Логинова на 24,6 секунды. Бронзу завоевал Антон Бабиков, проигравший лидеру 34,9 секунды.

Биатлонистам уже вручили «Глобусы» в зачётах масс-стартов и индивидуальных гонок:
«Одна провальная гонка — и всё!» Российские биатлонисты разыграли первые «Глобусы»
«Одна провальная гонка — и всё!» Российские биатлонисты разыграли первые «Глобусы»

По итогам гонок СБР вручил «Малые хрустальные глобусы» в спринтах. У женщин награду ожидаемо забрала Наталия Шевченко. Ещё перед стартом отрыв экс-лыжницы в зачёте дисциплины был настолько большим, что потерять трофей она могла только в одном случае – если бы финишировала ниже 26-го места. В сезоне Шевченко выиграла два спринта, а в Уфе стала четвёртой.

У мужчин МХГ закономерно достался Эдуарду Латыпову. У башкирского спортсмена, как и у Шевченко, перед заключительной гонкой был приличный отрыв. Остаться без «Глобуса» Латыпов мог, только если бы не заехал в топ-12. Но Эдуард выиграл гонку, поэтому с лёгкостью забрал трофей. Помимо сегодняшней победы, в копилке Буйвола из Камышлы были первое и седьмое места в спринтах по ходу сезона.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2023/24. Финал, Уфа
Мужчины. Спринт 10 км
02 марта 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
24:08.4
2
Александр Логинов
Тюменская область
+24.6
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+34.9

Настоящие лидеры

Результаты спринтов серьёзно повлияли и на общий зачёт турнира. У женщин главная борьба в тотале была между Наталией Шевченко и Викторией Сливко. Спортсменок перед началом спринтов разделяли всего 39 очков.

Но напряжённой дуэли не получилось. В спринте Шевченко стала четвёртой, а вот Сливко заняла лишь 10-е место. Одна неудачная гонка сразу лишила Викторию шансов на завоевание БХГ. Сейчас между биатлонистками 51 очко, и даже если свердловчанка не выйдет завтра на старт, а Сливко выиграет, то положение спортсменок в таблице не поменяется. Всё дело в вычете очков за худшие гонки. В случае Виктории это 29 очков. Так что даже заветная победа и 60 баллов не помогут ей прорваться на первое место.

В прошлом году Виктория тоже осталась без БХГ. Там всё решил особый показатель:
Удивительная развязка Кубка России по биатлону. Вероятность такого исхода была ничтожной
Удивительная развязка Кубка России по биатлону. Вероятность такого исхода была ничтожной

У мужчин без борьбы «Большой хрустальный глобус» получил Эдуард Латыпов. После индивидуалок отрыв башкирского спортсмена от Кирилла Бажина был 66 очков. Отыграть столько было практически невозможно. Победа в спринте ещё больше укрепила позиции Латыпова. Теперь его преимущество над Бажиным, ставшим в спринте шестым, 92 очка. С учётом вычета результатов худших гонок, у Кирилла получается 310 очков, а у Эдуарда – 396. Даже в случае победы и снятия башкирского спортсмена с пасьюта свердловчанину не догнать своего оппонента.

Если «Малые глобусы» Шевченко и Латыпов получили сегодня, то первых «Больших хрусталей» в карьере обоим спортсменам придётся ждать до завтра. Главные награды будут вручены после завершения заключительных гонок Кубка России – пасьютов.

Кубок России по биатлону – 2023/2024. Таблица общего зачёта
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android