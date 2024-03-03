Биатлонист Емерхонов: смотрю медийную футбольную лигу и болею за 2DROTS

Член сборной России по биатлону Евгений Емерхонов заявил, что не интересуется Российской футбольной Премьер-Лигой. Спортсмена привлекает медиафутбол и в частности команда 2DROTS.

«Чаще всего я смотрю медийную футбольную лигу, потому что она мне больше импонирует и нравится, чем профессиональный футбол. Там болею за 2DROTS. За чемпионатом России не слежу. Было время, когда в Санкт-Петербурге ходил на «Зенит». Не помню, с кем он играл. Там атмосфера прикольная была, но в целом нет такого, что я за кого-то болею», — приводит слова Емерхонова Metaratings.

Евгению Емерхонову 24 года. На российском уровне он представляет Татарстан. В сезоне-2023/2024 Альфа-Банк Кубка России по биатлону лучшим результатом спортсмена стало четвёртое место в масс-старте на этапе в Ижевске.