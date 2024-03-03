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Евгений Сидоров выиграл зачёт Кубка России по программе гонок преследования

Евгений Сидоров выиграл зачёт Кубка России по программе гонок преследования
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Чемпион Спартакиады сильнейших – 2024 российский биатлонист Евгений Сидоров выиграл зачёт Кубка России – 2023/2024 по программе гонок преследования.

Биатлон. Кубок России. Зачёт гонок преследования. Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) – 93 очка.
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) – 91.
3. Александр Логинов (Тюменская область) – 87.
4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 82.
5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 80.
6. Карим Халили (Москва) – 79.

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