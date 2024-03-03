Идинов — о падении в пасьюте на Кубке России: немного хромаю, но всё хорошо

Стали известны подробности падения биатлониста Евгения Идинова в гонке преследования на заключительном этапе Альфа-Банк Кубка России в Уфе.

Спортсмен преодолел финишную черту на одной лыже. На заключительном круге Идинов столкнулся с Михаилом Бурундуковым, влетел в рекламный щит. В результате этого он повредил палку и потерял лыжу.

«Я зацепился за рекламный щит, когда выходил на финиш. Получается, мы с Мишей Бурундуковым шли рядом, может быть, он не увидел и немного поджал. Может быть, я полез – оба виноваты. Немного хромаю, но всё хорошо», – сказал Идинов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, победителем гонки преследования стал биатлонист из Красноярского края Евгений Сидоров. Он убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.