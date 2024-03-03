Норвегия выиграла золото в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене, Финляндия — с бронзой

Сборная Норвегии по биатлону стала победителем одиночной смешанной эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2023/2024 в Хольменколлене.

Тандем Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансена зашёл на штрафной круг и использовал восемь дополнительных патронов. В финишном створе Норвегия оказалась впереди Швеции на 0,1 секунды. С серебром остались Анна Магнуссон и Себастиан Самуэльссон. Они воспользовались семью дополнительными патронами.

Бронзовые награды гонки завоевали биатлонисты из Финляндии. Дуэт Суви Минкиннена и Отто Инвениуса проиграли лидерам 31,3 и использовали шесть доппатронов.

На четвёртом месте финишировала Швейцария, Франция стала пятой, а Германия — шестой. Биатлонисты из сборной Италии заняли 13-е место.