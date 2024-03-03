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Норвегия выиграла в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене, Швеция — вторая, Финляндия — третья

Норвегия выиграла золото в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене, Финляндия — с бронзой
Ветле Шоста Кристиансен
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Сборная Норвегии по биатлону стала победителем одиночной смешанной эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2023/2024 в Хольменколлене.

Тандем Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансена зашёл на штрафной круг и использовал восемь дополнительных патронов. В финишном створе Норвегия оказалась впереди Швеции на 0,1 секунды. С серебром остались Анна Магнуссон и Себастиан Самуэльссон. Они воспользовались семью дополнительными патронами.

Бронзовые награды гонки завоевали биатлонисты из Финляндии. Дуэт Суви Минкиннена и Отто Инвениуса проиграли лидерам 31,3 и использовали шесть доппатронов.

На четвёртом месте финишировала Швейцария, Франция стала пятой, а Германия — шестой. Биатлонисты из сборной Италии заняли 13-е место.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
03 марта 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия
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