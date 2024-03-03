Наталии Шевченко вручили Кубки России за сезон-2023/2024

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал фотографию победительницы общего зачёта Альфа-Банк Кубка России в сезоне-2023/2024 Наталии Шевченко.

Наталия Шевченко и её титулы Фото: СБР

Кроме победы в генеральной классификации, на счету спортсменки успехи и в малых зачётах: спринтерском и гонки преследования.

Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, набрала 463 очка за сезон. Второе место в общем зачёте заняла биатлонистка из Тюмени Виктория Сливко (385 очков), а на третьем месте расположилась Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югру (372 очка).

На счету Шевченко, также четыре кубковых победы. Заключительную награду в этом сезоне она завоевала в воскресенье, 3 марта, в гонке преследования на этапе в Уфе, допустив три промаха на огневых рубежах.