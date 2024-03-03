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Видео победы сборной Норвегии в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене

Видео победы сборной Норвегии в супермиксте на этапе КМ в Хольменколлене
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Сегодня, 3 марта, завершилась одиночная смешанная эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2023/2024 в Хольменколлене. Сборная Норвегии по биатлону стала победителем гонки.

Тандем Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансена зашёл на штрафной круг и использовал восемь дополнительных патронов. В финишном створе Норвегия оказалась впереди Швеции на 0,1 секунды. С серебром остались Анна Магнуссон и Себастиан Самуэльссон. Они воспользовались семью дополнительными патронами.

Бронзовые награды гонки завоевали биатлонисты из Финляндии. Дуэт Суви Минкиннен и Отто Инвениуса проиграли лидерам 31,3 секунды и использовали шесть дополнительных патронов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победной эстафеты сборной Норвегии по биатлону.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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