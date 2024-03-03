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Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Хольменколлене (Норвегия). Команда, в состав которой входили Жулия Симон, Софи Шово, Фабьен Клод и Кентен Фийон Майе, прошла гонку с использованием шести дополнительных патронов.

Вторыми к финишу пришли шведы, которые уступили французам 32,2 секунды с восьмью дополнительными патронами. Замкнула тройку лидеров команда Норвегии: спортсмены проиграли победителям 35,9 секунды с одним штрафным кругом, заработанным Ингрид Ландмарк Тандреволд, и десятью дополнительными патронами.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен

Смешанная эстафета, 2 x 6 + 2 x 7.5 км

1. Франция (Жулия Симон, Софи Шово, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — 1:03.48,6 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Швеция (Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) — отставание 32,2 секунды (0+8).

3. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ида Льен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) + 35,9 (1+10).

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