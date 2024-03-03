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Неожиданная концовка супермикста на Кубке мира в Хольменколлене: Кристиансен догнал и обыграл Самуэльссона, видео

Норвежец жёстко прихлопнул Самуэльссона на финише эстафеты. Видео последних метров
Михаил Чесалин
Неожиданная концовка супермикста
Аудио-версия:
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Для Ветле Шосты Кристиансена обыграть шведа было очень важно.

В воскресенье, 3 марта, в Хольменколлене делили «Малый хрустальный глобус» в зачёте смешанных дисциплин. Предпоследней гонкой сезона, в которой на трассе одновременно оказываются и мужчины, и женщины, был супермикст. Или, если по старинке, одиночная смешанная эстафета.

В гонке было несколько интересных сюжетов. Чего стоит только шикарный прорыв финской пары. Суви Минккинен и Отто Инвениус после третьего этапа возглавляли гонку, но в итоге опустились на третье место, что тоже очень круто, поскольку позади осталась даже мощнейшая французская пара (Жанмонно и Жаклен). Впрочем, главной интригой было сражение Швеции и Норвегии за первое место, которое продолжалось на протяжении всей дистанции.

Шведка Анна Магнуссон свои этапы проходила немного лучше Юни Арнеклейв. Да, отрыв всегда был небольшим, но важен сам факт!

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
03 марта 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

Зато когда эстафету перехватывали мужчины, Ветле Шоста Кристиансен смотрелся поярче своего принципиального соперника – Себастиана Самуэльссона. Себби сопротивлялся как мог, но на финише получил красивый удар, от которого уже не мог оправиться. На заключительную стрельбу он пришёл первым, отработал там чуть быстрее Кристиансена и на последнем круге попытался даже создать небольшой отрыв. Это получилось: на финишную прямую Самуэльссон выкатывался первым, а Кристиансен был на некотором отдалении. Но лыжи у норвежца катили лучше, да и сил оставалось больше, поэтому он, кажется, без труда расправился со шведом.

Просто посмотрите, как внушительно это выглядело:

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Судьи изучили фотофиниш и отдали победу Кристиансену. Вне всякого сомнения, для норвежца это было важно, учитывая подоплёку их взаимоотношений со шведом.

Именно Ветле Шоста ещё 14 февраля поиздевался над Себастианом, отправив тому цветы, а через несколько дней лишил Норвегию золота в почти выигранной эстафете. Минутный отрыв тогда отыграл именно Самуэльссон, получивший повод пошутить над Ветле.

Как карма настигла норвежца на ЧМ-2024:
Мгновенная карма. Перед провалом в эстафете Кристиансен отправил шведам цветы с издёвкой
Мгновенная карма. Перед провалом в эстафете Кристиансен отправил шведам цветы с издёвкой

Но теперь Кристиансен взял реванш. Что бы там ни говорил словоохотливый швед, на дистанции норвежец был сокрушительно быстр и непобедим.

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