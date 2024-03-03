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Кристиансен: моя самооценка снова перевалила за 100, как и должно быть

Кристиансен: моя самооценка снова перевалила за 100, как и должно быть
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2022 года Ветле Шоста Кристиансен заявил, что доволен своими выступлениями на Кубке мира — 2023/2024.

«После чемпионата мира самооценка упала на два процента, а сейчас выросла на 10 процентов и только что снова перевалила за 100, как и должно быть», — приводит слова Кристиансена NRK.

Напомним, сегодня, 3 марта, сборная Норвегии по биатлону стала победителем одиночной смешанной эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2023/2024 в Хольменколлене. Тандем Юни Арнеклейв и Ветле Шосты Кристиансена зашёл на штрафной круг и использовал восемь дополнительных патронов. В финишном створе Норвегия оказалась впереди Швеции на 0,1 секунды.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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