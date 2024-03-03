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Кристиансен: я тренировался в Хольменколлене всё лето и точно знал, что делать

Кристиансен: я тренировался в Хольменколлене всё лето и точно знал, что делать
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался о своей совместной с Юни Арнеклейв победе в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). На самом финише спортсмен вырвал золото у шведа Себастиана Самуэльссона.

«Я мечтал и грезил о победе в Хольменколлене много лет. Я тренировался здесь всё лето и точно знал, что мне нужно делать. Скорость, которой я достиг на подъёме, была намного выше, чем у Самуэльссона, на последних десяти метрах я был близко. Я правильно рассчитал время», — приводит слова Кристиансена шведское издание SVT.

Третьими в гонке стали представители Финляндии.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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