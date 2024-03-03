Кристиансен: могу пригласить Самуэльссона летом в Хольменколлен, чтобы потренироваться

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен рассказал, как опыт тренировок в Хольменколлене (Норвегия) помог ему вырвать золото у шведа Себастиана Самуэльссона на финише супермикста на этапе Кубка мира.

«Я несколько раз тренировался здесь в формате гонки, и это сработало. Но до успеха я дотянулся буквально кончиками пальцев. Всё не должно было пройти так гладко. Я знал, что мне нужно будет сделать рывок после стрельбы и что тогда скорость будет если не непобедимой, то просто достаточно высокой. Могу пригласить Себбе сюда летом, чтобы потренироваться (смеётся)», — приводит слова Кристиансена VG.

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