Фийон Майе: норвежцы выставили сильнейший состав, а мы нет, но это всё равно сработало

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион, прокомментировал победу своей сборной в смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен бежал последний этап и более чем на полминуты на финише опередил соперников.

«Всегда приятно побеждать на Кубке мира, потому что это непросто. Норвежцы выставили сильнейший состав, а мы нет, но это всё равно сработало. Мои товарищи по команде проделали отличную работу. Благодаря им у меня была небольшая фора, достаточная для комфортного выступления. Это командный успех, и это здорово», — приводит слова Фийона Майе французское издание Nordic Magazine.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.