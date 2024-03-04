Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фийон Майе: норвежцы выставили сильнейший состав, а мы нет, но это всё равно сработало

Фийон Майе: норвежцы выставили сильнейший состав, а мы нет, но это всё равно сработало
Комментарии

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, двукратный олимпийский чемпион, прокомментировал победу своей сборной в смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен бежал последний этап и более чем на полминуты на финише опередил соперников.

«Всегда приятно побеждать на Кубке мира, потому что это непросто. Норвежцы выставили сильнейший состав, а мы нет, но это всё равно сработало. Мои товарищи по команде проделали отличную работу. Благодаря им у меня была небольшая фора, достаточная для комфортного выступления. Это командный успех, и это здорово», — приводит слова Фийона Майе французское издание Nordic Magazine.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Йоханнес Бё проиграл шведу в финишном створе. Норвежцам так отомстили за Самуэльссона?
Йоханнес Бё проиграл шведу в финишном створе. Норвежцам так отомстили за Самуэльссона?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android