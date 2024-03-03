Йоханнес Бё проиграл шведу в финишном створе. Норвежцам так отомстили за Самуэльссона?

Классическая смешанная эстафета стала заключительным аккордом седьмого этапа Кубка мира по биатлону – 2023/2024, который проходил в норвежском Хольменколлене. И её точно никак нельзя назвать скучной!

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Итальянца жалко

Интрига в гонке жила до самого последнего круга, а перед заключительной стрельбой над биатлонным стадионом поднялся ветер, который, кажется, спутал карты всем, кроме сборной Франции. Уверенную победу для «трёхцветных» на последнем круге добыл Кентен Фийон Майе.

Настоящие страсти развернулись в схватке за серебряную и бронзовую награды. Сразу четыре команды рассчитывали на медали после заключительной стрельбы: Норвегия, Германия, Италия и Швеция. Разница между соискателями в этой группе составляла несколько секунд.

Первыми отвалились немцы. Филипп Наврат хоть и старался не отстать от соперников, сил на решающий рывок не сохранил.

А вот Мартин Понсилуома, Йоханнес Бё и Томмазо Джакомель до последнего решали судьбу гонки. И в этой компании третьим лишним остался 23-летний итальянец. Ему было обиднее всего, потому что до восьмой стрельбы он боролся за золото, а на стойке зашёл аж на два штрафных круга! Допусти он хотя бы на один промах меньше, был бы выше и шведа, и норвежца.

Норвегия — Швеция — 1:1

Противостояние Норвегии и Швеции обычно полыхает не только на трассе, но и за её пределами. Однако 3 марта биатлонные державы спорили друг с другом именно на трассе. Обеденный супермикст Самуэльссон проиграл Кристиансену буквально на последних метрах дистанции. Умудриться упустить почти верную победу на финишной прямой – надо было постараться!

Отдуваться за этот проигрыш пришлось Мартину Понсилуоме. И он не сплоховал. В финишном створе сотни норвежских болельщиков гнали к серебру своего любимца, но лучший биатлонист Норвегии остался только с бронзовой медалью: швед на финише с ним разобрался.

И счёт в битве по итогам воскресенья равный – 1:1.

Впрочем, повод для радости у норвежцев всё-таки есть: они завоевали «Малый хрустальный глобус» в зачёте смешанных дисциплин. Франция, несмотря на победу в эстафете, отстала от соперников почти на 100 баллов.

Дальше биатлонный караван ждут заокеанские этапы в США и Канаде. Именно в Стране кленового листа мы узнаем имена лучших из лучших.