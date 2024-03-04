«О таком мы могли только мечтать». Финны — о бронзе в супермиксте

Финские биатлонисты Суви Минкиннен и Отто Инвениус прокомментировали свою бронзовую медаль в супермиксте на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Было здорово соревноваться, будучи на высоте и в игре. Это удивительно, я до сих пор не поняла, что это значит. Во время моего последнего круга напряжение стало расти. Сначала идти было легко, но потом мне стало нехорошо просто из-за волнения. Но я постаралась убрать напряжение и думала, что всё не будет зависеть от меня. Целью было вывести Отто на хорошие позиции, и он прекрасно справился со своей задачей», — приводит слова Минкиннен издание Iltalehti.

Инвениус добавил: «Совершенно неописуемое чувство. Я очень нервничал всю гонку. Последний этап прошёл хорошо, хотя на заключительной стрельбе я был потрясён. Я просто пытался попасть и удивился, когда закрыл мишень последним дополнительным патроном. Было здорово идти за лидерами и почувствовать финишную прямую. О таком мы могли только мечтать».

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