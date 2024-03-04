Софи Шово — о смешанной эстафете: старалась не совершать тех же ошибок, что и на ЧМ

Французская биатлонистка Софи Шово прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия). Сборная Франции заняла первое место в этой гонке.

«Я была немного напряжена и находилась в стрессовом состоянии, потому что это была моя первая смешанная эстафета. А также потому, что я помнила женскую эстафету на чемпионате мира, которая прошла не очень удачно для меня. Но я оставила это позади, потому что последние несколько гонок прошли очень хорошо. Мне очень хотелось, чтобы всё получилось. Я счастлива. На чемпионате мира я не могла успокоиться и слишком торопилась. Напряжение было повсюду. Я старалась не совершать тех же ошибок, что и на чемпионате мира. Добравшись до огневого рубежа, я выдохнула и расслабилась. Я сделала всё, чтобы обрести спокойствие. Рада, что всё получилось», — приводит слова Шово Nordic Magazine.

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