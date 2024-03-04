«Мы экономим деньги». В сборной Норвегии рассказали о поездке спортсменов в США и Канаду

Менеджер сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан сообщил, что норвежская ассоциация не планирует тратить дополнительные средства на оплату билетов на самолёт для биатлонистов на североамериканские этапы Кубка мира. Международный союз биатлонистов (IBU) предоставит спортсменам самолёт для путешествия в Северную Америку.

«Кто-то купил билеты в бизнес-класс. Оставшиеся места будут распределены по общему зачёту Кубка мира. Если осталось 12 билетов, эти места займут шесть лучших биатлонистов и шесть лучших биатлонисток по зачёту. Не знаю, сколько билетов осталось, посмотрим. Мы не будем тратить дополнительные деньги на билеты. Это очень дорого, а у нас много спортсменов, занимающих высокие места в общем зачёте Кубка мира. Мы экономим эти деньги», — приводит слова Ботнана NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.