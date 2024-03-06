Российский биатлонист, трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов предложил провести соревнования между лыжниками и биатлонистами.

«На самом деле, с лыжниками вообще редко встречаемся и пересекаемся. И во время подготовки, и во время соревнований. Поэтому было очень полезно, интересно и вообще супер – топ-соревнования. Надо такие же соревнования сделать биатлонные, чтобы мы их могли пригласить. Я думаю, им самим будет интересно попробовать – какие это вообще ощущения», — сказал Латыпов в интервью на ютуб канале 3Х.

Напомним, юбилейная, 10-я «Гонка Легкова», в которой участвовали лыжники и биатлонисты состоялась 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет (Московская область). В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Затем отстранение было продлено на сезон-2023/2024.