Ростовцев: стратегия СБР на подготовку резерва сборной полностью себя оправдала

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев высказался о молодых спортсменах, проявивших себя по ходу сезона-2023/2024. Ростовцев подчеркнул, что стратегия, направленная на подготовку резерва сборной России по биатлону, работает, и отметил, что молодые российские биатлонисты смогут бросить вызов лидерам национальной команды, если продолжат работать в текущем режиме.

«Пусть сезон ещё не закончился, можно с уверенностью сказать, что стратегическая линия СБР на подготовку спортивного резерва, способного со временем составить конкуренцию сильнейшим спортсменам, полностью себя оправдала.

Авансом мы включили в сборную страны четырёх юниорок: Юлию Шеллер, Анастасию Зырянову, Анастасию Гришину и Киру Дюжеву. Последняя пропустила Спартакиаду из-за болезни, а три других в спринтерской гонке финишировали в первой десятке. Это очень высокий показатель. Более того, затем Шеллер выиграла масс-старт. У мужчин сильно зарекомендовали себя молодые биатлонисты из Свердловской области Савелий Коновалов и Андрей Остапий», — приводит слова Ростовцева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.