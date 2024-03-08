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Тандреволд — о жёлтой майке: утомительно постоянно сравнивать себя с другими

Тандреволд — о жёлтой майке: утомительно постоянно сравнивать себя с другими
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27-летняя норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

«Наличие у тебя жёлтой майки зависит от того, как справляются другие биатлонистки. Утомительно постоянно сравнивать себя с другими. Чтобы хорошо выступать, я просто должна делать всё возможное, не оглядываясь на других», — приводит слова Тандреволд NRK.

Напомним, Тандреволд занимает первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди женщин. Норвежская спортсменка набрала 859 очков. На втором месте в общем зачёте располагается итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, набравшая 766 очков. Третью строчку занимает представительница Франции Жулия Симон (762).

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