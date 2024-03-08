«Несправедливо». Шово — об отказе в разрешении на въезд в США из-за отпуска на Кубе

Французская биатлонистка Софи Шово рассказала, почему не смогла вылететь на этап Кубка мира по биатлону в Уосатче (США).

«После чемпионата мира мы сразу подали заявку на ESTA (разрешение на въезд в США), чтобы быть уверенными, что документы будут оформлены к соревнованиям. Прошло время, и в день отлёта в США мы узнаём от IBU, что я не могу сесть в самолёт. Мы не понимали, в чём причина. Я посмотрела на статус своего ESTA и увидела, что запрос обрабатывается. Только тогда я узнала, что моя заявка была отклонена. Мы были застигнуты врасплох, потому что не ожидали этого.

Когда подаёшь заявление на ESTA, тебя спрашивают, бывал ли ты когда-нибудь на Кубе, в Иране, Сомали или Ираке. Поскольку я была на Кубе, и в паспорте есть соответствующие штампы, я ответила утвердительно. Потом спросили о причинах визита на Кубу, и я написала, что это был отпуск и указала даты. Когда увидела решение по ESTA, сразу подумала, что это связано с поездкой на Кубу.

Мы немедленно связались с Федерацией лыжных видов спорта Франции, потому что IBU ничем не мог помочь. Была паника, потому что мы узнали обо всём в 6 утра, а вылет был запланирован на 10 часов. Я попробовала ещё раз подать заявку, но это было бесполезно, потому что Куба там всё равно осталась. Потом связались с Министерством спорта Франции, которое общалось с представителями американского посольства в Париже. Все работали над поиском решения. Мне сообщили, что нужно подать заявление на визу, так как ESTA мне в любом случае не одобрят. Я это сделала, и в посольстве сказали, что всё в порядке, но мне нужно поехать в Париж для завершения оформления визы. При этом не давали никаких гарантий, что виза будет готова к вечеру среды. Даже не гарантировали, что мне её вообще одобрят. Так было принято решение отказаться от участия. Конечно, мне было трудно с этим смириться. Я считаю это решение несправедливым и жестоким, потому что я посещала Кубу только в качестве туриста, я была на отдыхе», — приводит слова Шово Nordic Magazine.