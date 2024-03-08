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Сборная Норвегии с тремя штрафными кругами выиграла мужскую эстафету на 8-м этапе КМ

Сборная Норвегии с тремя штрафными кругами выиграла мужскую эстафету на 8-м этапе КМ
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Сборная Норвегии, в составе которой бежали Стурла Холм Лейгред, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен, выиграла мужскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира в Уосатче (США). Спортсмены пришли к финишу с преимуществом в 26,5 секунды, несмотря на то что на первом этапе Лейгрейд зашёл на три штрафных круга.

Второе место заняла команда Италии, прошедшая гонку с восемью дополнительными патронами. Замкнули тройку лидеров немцы, которые проиграли норвежцам 27,3 секунды тоже с восемью дополнительными патронами.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
08 марта 2024, пятница. 22:25 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Италия
3
Германия

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, Уосатч
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия (Стурла Холм Лейгред, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:13:12,3 (три штрафных круга + пять дополнительных патронов).
2. Италия (Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель, Дидье Биона, Лукас Хофер) — отставание 26,5 секунды (0 + 8).
3. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) +27,3 (0 + 8).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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